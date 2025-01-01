Прикамцы стали активнее сдавать телевизоры в ремонт Спрос на услуги по ремонту ТВ вырос на 36% Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

С приближением новогодних праздников жители Пермского края стали активнее сдавать телевизоры в ремонт, стремясь избежать сбоев в самый ответственный период — новогоднюю ночь и длинные каникулы. По данным платформы «Авито Услуги», в ноябре 2025 года спрос на услуги по ремонту ТВ-техники в регионе вырос на 36% по сравнению с ноябрём 2024 года.

Особое внимание уделяется японским брендам: интерес к ремонту телевизоров Toshiba увеличился в 2,2 раза, а Sony — на 12%. Телевизоры южнокорейских марок тоже чаще попадают в сервис: Samsung — на 92% чаще, LG — в 2,5 раза чаще, чем годом ранее. Среди китайских брендов заметен рост спроса на ремонт техники Haier — на 66%.

В Перми рост спроса оказался ещё выше — на 38%. Здесь особенно резко возросло число обращений по телевизорам LG (более чем в 2 раза), Toshiba (также более чем в 2 раза), Haier (свыше чем в 2 раза) и Samsung (на 63%).

Эта динамика показывает, что пермяки предпочитают заранее подготовить технику к праздникам, продлевая ей срок службы и обеспечивая бесперебойную работу в дни отдыха. Телевизор по-прежнему остаётся важным элементом домашнего уюта и главным спутником в долгие зимние выходные.

