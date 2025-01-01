В Перми ищут женщину, пропавшую девять месяцев назад Последний раз её видели 11 марта Поделиться Твитнуть

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

В Перми объявлены поиски женщины, пропавшей более девяти месяцев назад. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Об этом пишет perm.aif.ru.

Так, 15 декабря в соцсетях было опубликовано сообщение о розыске 47-летней Анны Алфёровой. По данным отряда, она исчезла в Перми весной 2025 года — последний раз её видели 11 марта. С тех пор её местонахождение неизвестно.

Причины, по которым поиск был организован спустя столько времени, в сообщении не раскрываются. Известно, что рост Анны — около 160 см, у неё светлые волосы и карие глаза. Информация об одежде, в которой она могла находиться в момент исчезновения, отсутствует.

«Может находиться в вашем районе! Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ)», — заключили в региональном отделении отряда «ЛизаАлерт».

