Появилось видео с места исчезновения тургруппы в Прикамье Всю группу нашли живой Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Появилось оперативное видео с места безвестного исчезновения туристов, место нахождение которых было установлено в лесном массиве в ходе поисковых мероприятий. Видеозапись опубликовало СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, 13 декабря в районе горы Ослянка пропала незарегистрированная туристическая группа из 15 человек. В тот же день только двое из них вернулись в населённый пункт, а судьба остальных 13 оставалась неизвестной до момента их обнаружения.

Поисково-спасательную операцию сразу же начали сотрудники МЧС и региональные спасательные формирования. В ночь на 14 декабря поиск вели краевые и муниципальные спасательные службы, а утром в понедельник к работам присоединились 21 доброволец на снегоходах.

Ранее супруга одного из пропавших предоставила журналистам список участников похода. Все они — жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.