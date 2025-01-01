Часть потерявшейся в Прикамье тургруппы прибыла в штаб
В настоящее время спасатели занимаются эвакуацией остальных участников группы
Часть пропавшей туристической группы самостоятельно спустилась с горы и благополучно добралась до штаба поисково-спасательной операции. Об этом сообщает пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт».
В настоящее время спасатели занимаются эвакуацией остальных участников группы.
«Как только все туристы будут выведены в безопасное место и эвакуация завершится, мы незамедлительно опубликуем официальное сообщение», — сообщили волонтёры.
Напомним, ранее следственный комитет сообщил, что, по предварительным данным, у группы из 13 человек сломались снегоходы и закончилось топливо. Тогда они приняли решение сделать привал и ждать помощи.
