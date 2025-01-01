В селе Фролы Пермского округа открылась новая поликлиника Она рассчитана на 200 посещений в смену Поделиться Твитнуть

В селе Фролы по ул. Солнечной, 6 в Пермском муниципальном округе начала приём пациентов новая поликлиника Пермской центральной районной больницы. По данным краевого минздрава, здесь смогут получать медицинскую помощь около 11 тыс. взрослых и детей.

В новом двухэтажном здании площадью порядка 2 тыс. кв. м организован приём пациентов участковыми-терапевтами и педиатрами, предусмотрены кабинеты узких специалистов: хирурга, офтальмолога, невролога, оториноларинголога, а также физиотерапевтический и стоматологические кабинеты. В поликлинике работают кабинеты хирургической и неотложной медицинской помощи, УЗ-диагностики, женская консультация с дневным стационаром.

В пресс-службе краевого правительства рассказали, что в здании созданы условия для комфортного передвижения маломобильных групп населения, есть комната матери и ребёнка и детский уголок. Кроме того, подрядная организация благоустроила прилегающую территорию и парковку.

Поликлиника рассчитана на 120 посещений в смену для взрослого населения и 80 посещений детей.

Возведение поликлиники шло в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Данный объект социальной инфраструктуры важен для Фролов, поскольку в селе активно ведётся жилищное строительство. Так, по данным минстроя региона, только за последние три года в населённом пункте было возведено 17 многоквартирных домов общей площадью более 140 тыс. кв. м, рост показывает и ИЖС.

«Сегодня в Прикамье ещё 4 поликлиники находятся на стадии строительства — две в Перми, по одной в Осе и Соликамске», сообщил в своём МАХ-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

