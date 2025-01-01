Вторая пропавшая в Прикамье группа туристов найдена Они выехали 13 декабря на пяти снегоходах Поделиться Твитнуть

Вторая пропавшая в Прикамье группа сама вышла к спасателям — все живы. Сейчас к их снегоходам в Кизеловском округе выдвигаются поисковики. Об этом пишет Ural Mash.

Сообщение о пропавшей группе поступило от владельца гостиницы в посёлке Средняя Усьва Горнозаводского округа. По его данным, в состав группы входят шесть человек — пятеро мужчин и одна женщина.

Они выехали 13 декабря на пяти снегоходах, имея при себе запас продуктов, в направлении горы Ослянки. Изначально возвращение планировалось на 14 декабря, однако, как уточнил хозяин гостиницы, сами туристы предупреждали, что могут задержаться и вернуться позже намеченного срока.

