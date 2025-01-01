На строительство бассейна в Соликамске планируется выделить 848 млн рублей Завершение строительно-монтажных работ намечено на сентябрь 2028 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по объекту капитального строительства «Строительство универсального дворца спорта (бассейна с универсальными залами) в г. Соликамск». Начальная стоимость контракта составляет почти 848 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В соответствии с технической документацией, новый спортивный объект планируется возвести по адресу пр. Юбилейный, з/у 4. Ориентировочная площадь трёхэтажного здания составит 3932 кв. м.

Во дворце спорта планируется разместить плавательный бассейн с пятью дорожками размером 25х13,5 м глубиной 1,5-2,2 м, развлекательный бассейн размером 14x11 м глубиной 0,6-1,2 м, а также тренажёрный и тренировочный залы, раздевалки с душевыми и туалетом, комнату сухого жара; рабочие и медицинский кабинеты, тренерские, административные и вспомогательные помещения, а также кафе-бар. Планируемая пропускная способность — 114 человек в смену.

Кроме того, подрядчик должен будет выполнить работы по благоустройству прилегающей территории и обустройству парковки.

Срок выполнения проектно-изыскательских работ — со 2 февраля 2026 года до 2 июня 2027 года. Строительно-монтажных работ — с 3 июня 2027 года до 2 сентября 2028 года.

Заявки принимаются до 13 января 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.