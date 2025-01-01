На трассе Пермь—Екатеринбург закрыли участок дороги из-за нескольких ДТП В дорожной полиции советуют заранее планировать свой маршрут Поделиться Твитнуть

Фото: ГИБДД по Свердловской области

На участке от 160 до 222 км федеральной трассы Пермь — Екатеринбург в районе Красноуфимска Свердловской области полностью перекрыто движение из-за нескольких аварий. Об этом сообщили в пресс-службах ГАИ как Свердловской области, так и Пермского края.

Судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки", на трассе зафиксировано восемь ДТП. Что осложняет дорожную ситуацию.

Движение в сторону Екатеринбурга будет ограничено, пока состояние проблемного участка автодороги не приведут в соответствие с установленными нормами безопасного дорожного движения.

Всем водителям советуют заранее учитывать ограничения во время выбора маршрута следования, а на дороге проявлять особую осторожность.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.