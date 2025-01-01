Количество выданных в Прикамье автокредитов сократилось за месяц на 32% Эксперты это связывают со снижением спроса и ухудшением качества заявок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2025 года в Пермском крае было выдано 2,23 тыс. автокредитов на новые и подержанные автомобили. Это на 32,4% меньше, чем в октябре того же года, когда было выдано 3,3 тыс. кредитов. Такое значительное снижение является одним из самых серьёзных среди всех регионов Российской Федерации. Более значительное падение зафиксировано только в Тюменской области (с учётом Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа) — 33,2%.

В Удмуртской Республике сокращение составило 32,2%, в Чувашской Республике — 31,5%, а в Ленинградской области — 30,9%.

В ноябре заметно сократилась выдача автокредитов, отмечает Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. По его словам, это указывает на снижение спроса на кредиты и ухудшение качества заявок от потенциальных заёмщиков. В ответ на это банки вынуждены ужесточать свою кредитную политику, снижать риски и ограничивать выдачу автокредитов. Основной причиной такого положения является жёсткая денежно-кредитная политика регулятора, направленная на охлаждение кредитного рынка. В результате кредиторы предпочитают работать с заёмщиками, имеющими хорошую кредитную историю и показатель долговой нагрузки (ПДН) не более 50%.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.