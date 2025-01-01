В Перми задержали группу подростков-зацеперов Их родители должны будут заплатить штрафы Поделиться Твитнуть

Фото: транспортная полиция Перми

В Перми сотрудники транспортной полиции привлекли к ответственности родителей подростков, устроивших опасную поездку на электропоезде, зацепившись за его хвостовой вагон. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства.

По данным полиции, 13 декабря вечером в дежурную часть поступило сообщение от машиниста электропоезда, следовавшего по маршруту Пермь II—Чусовская. Он сообщил, что группа подростков забралась на выступающие элементы последнего вагона во время остановки на платформе Мотовилиха.

Прибывшие на станцию Язовая сотрудники транспортной полиции задержали несовершеннолетних. Оказалось, что это четверо школьников: самому старшему было 15 лет, двоим товарищам по 14, а самому младшему — 13 лет. По словам самих подростков, об идее зацепинга они узнали из интернета, просматривая видеоролики. Во время прогулки друзья решили повторить увиденное в Сети и прокатиться на электричке. Для этого они добрались до остановки Мотовилиха, где забрались на выступающие части последнего вагона электропоезда и проехали таким образом одну остановку.

С подростками и их родителями провели профилактическую беседу и напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге.

В отношении родителей несовершеннолетних составили протоколы об административном правонарушении по статье о неисполнении родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).

Информация происшествии направлена в отдел полиции по месту жительства подростков, в соответствующую комиссию по делам несовершеннолетних, а также в учебные заведения, где учатся школьники.

