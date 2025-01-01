В Юрлинском округе Прикамья облегчили оформление льготы для участников СВО Поделиться Твитнуть

Родители участников специальной военной операции из Юрлинского округа Пермского края с июля 2024 года освобождены от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах. Однако ранее заявление на получение льготы можно было подать только в образовательных учреждениях, что было не всегда удобно. Теперь заявление можно будет подать через многофункциональные центры (МФЦ). Такое решение приняли депутаты местной думы на сегодняшнем заседании.

Нововведение вступит в силу с момента публикации решения на официальном сайте округа, пишет телеграм-канал «На местах».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.