Рынок первичного жилья в Перми с начала года вырос на 60% Средняя цена «квадрата» в новостройках увеличилась на 6,8%

Константин Долгановский

По данным аналитиков «Объектив.рф», в 2025 году Пермь стала лидером по росту экспозиции первичного рынка. С января текущего года количество «квадратов» у девелоперов выросло на 60%, а средняя цена квадратного метра в новостройках увеличилась на 6,8% что сопоставимо с уровнем инфляции.

Количество лотов жилья, представленного на витрине, достигает 11,6 тыс. шт. В среднем площадь лота равна 50,7 кв. м, а цена «квадрата» — 160,3 тыс. руб.

С начала года проведено 1119 сделок на первичном рынке, в 12% случаев заключён договор купли продажи. Средняя цена 1 кв. м составила 157,9 тыс. руб., а стоимость сделки — 6,89 млн. руб. Доля сделок с ипотекой равняется 77,3%.

Наиболее высоким спросом на рынке «первички» пользовались малометражные квартиры (30-40 кв. м), с такими лотами проведено 28,4% сделок.

Лидерами по объёму реализации объектов с начала года стали девелоперы «Девелопмент-Юг» — 11,7%, ПЗСП — 8,4% и ПМД — 7,5%.

