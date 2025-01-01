Пермский медиапроект стал победителем конкурса «ПРО Образование-2025» Награду получило «Школьное телевидение в Сети» Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Министерством просвещения РФ

Медиапроект пермской школы №77 «Школьное телевидение в Сети» стал победителем Всероссийского конкурса «ПРО Образование-2025», который организует Министерство просвещения РФ. В номинации «В объективе школа: говорят и показывают дети» пермский проект обошёл 519 соперников из разных регионов страны.

Награду получили руководители «Школьного телевидения» — директор школы № 77 Елена Иконникова и главный редактор Мария Дурбале.

Мария Дурбале рассказала, что в декабре 2025 года «Школьному телевидению» исполнился год. Под руководством взрослых наставников юные корреспонденты создали около 100 сюжетов, набравших в интернете более 2 млн просмотров.

«Еженедельно на одном из региональных каналов выходит наша рубрика «Детская редакция». Благодаря «Школьному телевидению» широкая аудитория зрителей узнает о событиях образовательных учреждений, об интересах нашей молодёжи, о достижениях малой родины», — добавила главный редактор.

Елена Иконникова подчеркнула, что «Школьное телевидение» — это ещё одна возможность для самореализации учащихся.

«В современном мире работа с данными и коммуникативные навыки — базовое умение. Благодаря участию в проекте школьники учатся искать, проверять и эффективно доносить информацию до аудитории», — отметила она.

Добавим, что в текущем году обучение у педагогов «Школьного телевидения» прошли более 300 старшеклассников из 22 территорий Пермского края. На 2026 год запланировано открытие молодёжного информационного центра «Школьное телевидение».

