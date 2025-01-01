Пермский край оказался на 50-й строчке рейтинга доходов населения Среднедушевые доходы в регионе составили 57,4 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край занял 50-е место среди всех регионов России по уровню доходов населения. В третьем квартале 2025 года среднедушевые доходы в регионе составили 57,4 тыс. руб. Этот рейтинг был опубликован информационным агентством «РИА Новости».

С июля по сентябрь реальные денежные доходы жителей Прикамья увеличились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соотношение доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 2,28.

Согласно статистике Росстата, в третьем квартале 2025 года средний доход на душу населения в России составил 73 тыс. руб. в месяц, что на 9,6 тыс. руб. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В реальном выражении рост доходов за этот период достиг 6,3%. Однако уровень доходов значительно варьируется в зависимости от региона. Так, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа лидируют по уровню доходов населения среди российских регионов. В то же время, последние места в этом рейтинге занимают Ингушетия, Тува и Карачаево-Черкесия.

