Пермское предприятие внедрило три проекта по автоматизации процессов

Пресс-служба правительства Пермского края

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом предприятие «Грайф Пермь». Компания производит промышленную упаковку (кубовые контейнеры, металлический бочки, кловертейнеры, канистры), которая используется в самых разных отраслях.

Дмитрию Махонину продемонстрировали весь цикл производства: закатку верхнего и нижнего дна, покраску, нанесение логотипов. Также на предприятии ведётся контроль качества и проверка герметизации продукции.

Исполнительный директор «Грайф Пермь» Наталья Колеганова рассказала, что мощность производственной линии составляет 400 бочек в час. В целом с момента открытия предприятие произвело более 13,8 млн бочек. За последние три года было внедрено три проекта по автоматизации процессов.

«Предприятие работает у нас с 2004 года, и с того момента стало частью большой международной компании с заводами по всей стране. В столице Прикамья предприятие выпускает стальные бочки по полному циклу: от приёмки рулонной стали до готовой продукции. Производство автоматизировано — на линии работают роботы-манипуляторы. Видно, что процессы хорошо выстроены. Руководство производства делится, что есть планы дальше обновлять и автоматизировать оборудование, ведь спрос растёт», — сообщил в своём телеграм-канале Дмитрий Махонин.

Наталья Колеганова пояснила также, в настоящее время компания сотрудничает с более чем 90 компаниями из Прикамья, Башкирии и Татарстана.

Отдельно была представлена работа предприятия с молодыми кадрами — в «Грайф Пермь» работают 62 молодых специалиста, которые проходят обучение и принимают участие в конкурсах профмастерства. Практику на предприятии проходят студенты Пермского торгово-технологического колледжа.

«Хороший пример стабильного производства в Прикамье. Рад, что у нас есть такие компании, которые готовы развивать и развиваться», — подчеркнул губернатор.

