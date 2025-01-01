Госжилнадзор Прикамья пригрозил штрафами за несвоевременную уборку снега Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края напомнили УК, ТСЖ, ТСН и ЖСК о необходимости своевременной уборки придомовой территории от снега и наледи, очистки крыш домов от снежных масс.

Также управляющие организации призвали чистить проезды, чтобы обеспечить доступность скорой помощи и пожарных.

Чтобы избежать травматизма людей, Управляющие компании и ТСЖ должны следить за состоянием тротуаров: вовремя посыпать их песчано-солевой смесью.

В то же время сами собственники квартир и помещений, где есть самовольно установленные козырьки балконов, не должны допускать образования на них снега и наледи, потому что за их обрушение также предусмотрена ответственность.

За ненадлежащее выполнение обязанностей по уборке придомовой территории от снега для управляющих компаний предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на должностных лиц от 50 до 100 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до трех лет, а на юридических лиц — от 250 до 300 тыс. руб.

ТСЖ, ЖСК и обслуживающие организаций тоже должны будут платить за нарушения. Должностные лица — от 4 до 5 тыс. руб., а юридические лица — от 40 до 50 тыс. руб.

В тех случаях, когда земельный участок, где находится жилой дом, не входит в состав общего имущества, то за его состоянием должна следить администрация. По поводу несвоевременной уборки снега нужно обращаться в администрацию соответствующего района.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.