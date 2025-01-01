Дягилевский фестиваль и сервис «Звук» выпустили запись лекции о феномене Вагнера Её автором является журналист Ляля Кандаурова Поделиться Твитнуть

Музыкальный сервис «Звук» и Дягилевский фестиваль представили запись лекции о творчестве Рихарда Вагнера и его значении для искусства XX века. Журналист и автор просветительских курсов Ляля Кандаурова делится своими знаниями о тетралогии «Кольцо нибелунга» и сюите Лорина Маазеля «Кольцо без слов». Эта сюита будет исполнена оркестром musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса на «Дягилев+» в Перми 15-16 декабря.

Рихард Вагнер стал первопроходцем в превращении оперы в целостное художественное произведение, где музыка, драматическое действие, сценическое оформление и даже маркетинговые стратегии подчинены единому замыслу. Его работы создавали не просто театральные постановки, а целые миры со своими законами, историей и развитием.

Одной из первых мифологических вселенных, созданных Вагнером, стала тетралогия «Кольцо нибелунга», объединяющая более ста музыкальных тем. В этом монументальном произведении зрителя ведет смысловая карта лейтмотивов, сопровождая героев, их эмоции и даже предметы.

Идеи Вагнера оказали значительное влияние за пределы музыкального театра. Тетралогия «Кольцо нибелунга» предвосхитила принципы современных мультижанровых перформансов, масштабных фестивалей и киновселенных, таких как «Властелин колец» и Marvel.

Лекция Ляли Кандауровой о феномене Вагнера и его влиянии на искусство состоялась 30 ноября в Доме творчества Переделкино, партнере Дягилевского фестиваля. Запись лекции доступна в двух форматах: видео ВКонтакте и аудио на музыкальном сервисе "Звук".

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

— Сбер заботится о развитии культуры в регионах и поддерживает значимые проекты, такие как Дягилевский фестиваль. Мероприятие давно стало крупным событием не только для жителей Пермского края, но и для всей страны в целом. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали о классическом искусстве и насладились лекцией, даже если не смогли прийти лично. Поэтому мы сделали её доступной на музыкальном сервисе «Звук» для всех.

Фестиваль «Дягилев +» начал свою работу в 2020 году и является продолжением летней программы Дягилевского фестиваля, одного из крупнейших музыкальных событий в России. Мероприятие проходит в Перми, где Сергей Дягилев, выдающийся импресарио, провел свое детство. Фестиваль направлен на сохранение и развитие традиций Дягилева, а также на исследование новых форм творческого поиска, современного театрального языка и актуальных тенденций в академической музыке. Художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис. Ежегодно летом фестиваль собирает множество участников и зрителей.

Фестиваль «Дягилев +» благодарит Сбер за поддержку в качестве генерального партнера. Мероприятие также получает поддержку от ГК «Кортрос». Генеральным билетным партнером фестиваля выступает "Яндекс Афиша". Официальный автомобиль фестиваля предоставлен компанией VERRA и марки EXEED.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.