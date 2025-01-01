Цены на моторное топливо в Прикамье за ноябрь снизились на 0,4% Подешевели и подержанные иномарки Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В ноябре цены на непродовольственные товары в Пермском крае увеличились в среднем на 0,5%. Об этом сообщает Пермьстат.

В частности, детская, женская и мужская одежда, обувь и трикотажные изделия подорожали на 0,1-5,6%. Наиболее значительный рост цен (3,2-5,6%) наблюдался на женские джинсы, блузки и юбки для девочек школьного возраста, утеплённые комбинезоны для дошкольников, спортивные костюмы для школьников, мужские футболки, домашнюю, кроссовую и спортивную обувь для взрослых.

Электротовары, бытовая техника, средства связи, телерадиоаппаратура, печатные издания, стеклянная и фарфоровая посуда, ювелирные изделия, мебель и строительные материалы также стали дороже на 0,1-6,5%.

В то же время школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, моющие и чистящие средства, инструменты и оборудование, а также импортные подержанные легковые автомобили подешевели на 2%.

Индекс потребительских цен на моторное топливо составил 99,6%. Значительное удешевление газового топлива (на 6%) оказало основное влияние на этот показатель. Стоимость бензина марок АИ-95 и АИ-92 снизилась на 0,2-0,5%. При этом бензин марки АИ-98 и выше, а также дизельное топливо подорожали на 1,5-1,6%.

