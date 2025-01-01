С 20 декабря начнутся экскурсии по новому зданию галереи на Заводе Шпагина Продажа билетов начнётся 18 декабря Поделиться Твитнуть

Начался переезда Пермской художественной галереи в новое здание на Заводе Шпагина

Пермская государственная художественная галерея

Пермская художественная галерея приступила к переезду в новое здание на Заводе Шпагина. Как рассказали в ПГХГ, новое строение официально передано музею в оперативное управление, что знаменует начало масштабного этапа — транспортировки коллекции из временных фондов на «Телте» в новое место.

Юлия Тавризян, руководитель Пермской художественной галереи, сообщила, что в фондах музея насчитывается около 60 тыс. экспонатов, включая скульптуру, живопись, фарфор, деревянную пластику и другие произведения. Для их перевозки требуются индивидуальная упаковка и особые условия транспортировки. Крупные и тяжёлые объекты перевозятся с помощью специальных конструкций и техники, а хрупкие экспонаты — в защитных ящиках, изготовленных по индивидуальным размерам. После доставки каждый предмет проходит обязательный осмотр хранителями и реставраторами.

Переезд музея — сложный и многоэтапный процесс, поэтому точные сроки его завершения трудно определить, подчеркнули в галерее. Однако, учитывая интерес и ожидания местных жителей и гостей города, Пермская галерея планирует начать взаимодействие со зрителями уже во время перемещения коллекции. Так, с 20 декабря начнутся обзорные экскурсии по новому зданию. Посетители смогут ознакомиться с архитектурным ансамблем, включающим новое строение и три восстановленных исторических корпуса, узнать о принципах организации экспозиционных пространств, посетить образовательный центр, детскую выставку «Искусство по полочкам», библиотеку, лекционные и читальные залы, а также заглянуть в реставрационные мастерские и музейное «закулисье».

С 18 декабря на веб-сайте Пермской художественной галереи будет опубликован график экскурсий и откроется продажа билетов.

