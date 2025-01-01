Житель Прикамья вымогал дом, угрожая жертве шприцем с ядом Разбойник осуждён на 8 лет колонии Поделиться Твитнуть

Соликамский городской суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу против местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой) и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Суд установил, что в ночь на 1 августа 2025 года подсудимый проник в жилище потерпевшего. Угрожая и применяя насилие, включая введение инъекции с неизвестным веществом и убеждая мужчину, что в шприце яд, злоумышленник требовал передать ему дом стоимостью более 1 млн руб. Также он похитил мобильный телефон и деньги потерпевшего, после чего скрылся с места преступления.

Прокурор настаивал на суровом наказании, и суд назначил виновному 8 лет лишения свободы и штраф 200 тыс. руб. Ущерб был возмещен в ходе следствия.

Приговор пока не вступил в законную силу.

