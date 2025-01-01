За сутки в Пермском крае существенно выросла высота сугробов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным метеорологических станций, за последние сутки в Пермском крае произошло значительное увеличение высоты снежного покрова, вызванное длительными снегопадами. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Вчера днём больше всего осадков выпало в Чайковском — 10 мм за 12 часов, а сегодня ночью максимум переместится на север края, в Чердынь, где выпало 7 мм за тот же период. За последние 24 часа наибольшее количество осадков зафиксировано в Чайковском — 14 мм, а за двое суток здесь выпало уже 21 мм, что составляет почти половину месячной нормы.

В Перми вчера днём выпало 3 мм осадков, а сегодня ночью ещё 5 мм.

Если вчера высота снежного покрова превышала 30 см только на нескольких станциях, то сегодня эта отметка достигнута и в Перми, и на многих других метеостанциях, а местами уже более 40 см, что близко к климатической норме для середины декабря (хотя снег фактически появился только 6-7 декабря).

На утро 15 декабря высота снежного покрова составила 45 см в Губахе, 42 см в Березниках, 39 см в Чердыни, 36 см в Чермозе, 32 см в Перми, 31 см в Косе, 30 см в Гайнах и Кочево.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.