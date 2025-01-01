За неделю в Перми в ДТП пострадали 20 человек Инспекторы задержали 35 пьяных водителей Поделиться Твитнуть

Фото: ГИБДД Пермского края

В Перми с 8 по 14 декабря 2025 года произошло 16 ДТП. В них получили травмы 20 человек, в том числе шестеро детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

За прошедшую неделю сотрудники ГАИ пресекли 1458 нарушений ПДД. Так, инспекторы выявили 35 нетрезвых водителей, из которых 17 были под воздействием спиртного, четверых в состоянии опьянения поймали за рулём повторно, остальные же отказались от медосвидетельствования.

Кроме того, 44 водителя управляли авто без водительского удостоверения. Оформлено 13 случаев выезда на полосу встречного движения, 23 нарушения правил перевозки детей. В 141 случае водители не уступили дорогу пешеходам. Они же, в свою очередь, нарушили ПДД 159 раз.

Госавтоинспекция просит жителей и гостей города соблюдать ПДД, а также заботиться не только о своей безопасности, но и думать о других участниках дорожного движения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.