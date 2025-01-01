В Прикамье на 16% подорожали железнодорожные билеты Цены на путёвки за границу снизились Поделиться Твитнуть

фото предоставлено телеграм-каналом СвЖД

Услуги в Пермском крае с октября по ноябрь 2025 года выросли в цене в среднем на 0,43%, сообщает Пермьстат.

Бытовые услуги для населения показали увеличение стоимости химчисток и технического обслуживания автомобилей (на 1,2-3,1%), а также ремонта и пошива одежды и обуви (на 4,7-8,1%).

Кроме того, существенно выросли цены на ж/д билеты (на 15,9%), услуги санаторно-курортных учреждений (на 4%), ветеринарные услуги (на 1,6%), культурные мероприятия (на 1,4%), экскурсии (на 1,4%) и медицинские услуги (на 0,5%).

В то же время произошло снижение стоимости зарубежного туризма (на 4,5%).

