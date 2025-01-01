Более 400 тысячам жителей Пермского края запретили выезд за границу Причиной стали долги Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Более 400 тыс. жителей Прикамья не смогут отправиться за границу на новогодние праздники из-за долгов. Судебные приставы региона ограничили право выезда граждан, имеющих задолженности по различным категориям исполнительных производств, включая услуги ЖКХ, кредиты, административные штрафы, налоги и алименты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Запрет на выезд уже помог судебным приставам взыскать более 18,5 млн руб. В рамках информационной акции «В Новый год без долгов» Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю рекомендует гражданам заранее проверить наличие исполнительных производств и, при необходимости, произвести своевременную оплату.

Проверить наличие задолженности можно на официальном сайте ГУФССП России по Пермскому краю в «Банке данных исполнительных производств» или через портал Госуслуг. В личном кабинете на портале Госуслуг также доступна информация о запрете на выезд за границу через сервис «Ход снятия ограничения выезда из России».

Важно отметить, что экстренная отмена ограничения законом не предусмотрена. Ограничение снимается только после предоставления в ГУФССП России по Пермскому краю документов, подтверждающих исполнение исполнительного производства.

