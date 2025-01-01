В Перми полицейские задержали пару со 195 пакетиками наркотиков Поделиться Твитнуть

Фото iz.ru

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину и женщину по подозрению в нелегальной торговле наркотическими веществами. Как оказалось, у них было более почти 200 пакетиков с порошкообразным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Злоумышленников задержали во время патрулирования Ленинского района Перми. Внимание сотрудников ППСП УМВД России привлекла необычная пара. При проверке документов мужчина и женщина волновались и оглядывались с беспокойством. Правоохранители решили доставить задержанных в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

К расследованию подключились специалисты отдела по контролю за оборотом наркотиков Ленинского района Перми. В ходе личного досмотра у женщины 1989 г.р. было обнаружено и конфисковано более 170 пакетиков с порошкообразным веществом общим весом около 100 г. У её партнера было изъято 25 аналогичных свертков. В настоящее время все изъятые материалы направлены на экспертизу. При обыске в жилище подозреваемых были обнаружены весы и предметы, имеющие следы запрещённых веществ.

Женщина умоляла освободить её, заявляя о своем раскаянии, и обещала больше не совершать подобных действий.

Следователь Ленинского района Перми возбудил уголовное дело по факту попытки сбыта наркотиков в значительном объёме. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ведётся следствие.

