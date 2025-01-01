Главой Чердынского округа Прикамья стала Анна Батагова Она руководила территорией и предыдущие пять лет Поделиться Твитнуть

Депутаты думы Чердынского муниципального округа Пермского края единогласно проголосовали за действующего главу территории — Анну Батагову. Она приступит к своим обязанностям 16 декабря. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Для справки: Анна Александровна руководит Чердынским округом с декабря 2020 года, сменив на посту уволившегося по собственному желанию Андрея Ламанова.

Соперницей Батаговой была начальник отдела территориального развития местной администрации Любовь Бурдоленко. Обе претендентки на пост главы округа 15 декабря представили чердынским депутатам свои программы развития территории.

