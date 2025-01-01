Продукты питания в Прикамье за месяц подорожали на 1,1% Особенно заметно выросли цены на овощи Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

В продовольственном секторе потребительского рынка Пермского края по итогам ноября 2025 года произошло повышение цен на товары на 1,1% по сравнению с октябрём того же года. Об этом сообщает Пермьстат.

Особенно заметно изменились цены на овощи. Огурцы подорожали на 47%, помидоры — на 16,5%. Это связано с сезонным фактором.

Цены на большинство фруктов тоже выросли, на 0,5-3,3%. Исключение составили груши и апельсины, которые стали дешевле на 2,2 и 7,5% соответственно.

В ноябре увеличились цены на икру лососевых (на 6,5%), индейку (на 4,8%), пельмени, манты и равиоли (на 3,7%), детское молоко (на 3,2%), овощные консервы для детей (на 4,5%), куриные яйца (на 2,7%), гречневую крупу (на 2,6%), варенье, джем и мёд (на 3,1%), какао (на 3,3%), кофе (на 1,4%), сыры (на 1,3%) и мороженое (на 1%).

При этом некоторые продукты подешевели. Сахар, молоко, творог, мороженые креветки, охлаждённая и разделанная лососёвая рыба, рыбные консервы в томатном соусе, фруктовые соки и бараночные изделия стали доступнее на 4%.

Стоимость услуг в сфере общественного питания возросла на 0,8%.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Пермском крае в ноябре 2025 года составил 100,7%.

