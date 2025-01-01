Алкоголь с января может подорожать на 17% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно изданию «Коммерсантъ», пять ведущих производителей алкогольной продукции уведомили торговые сети о предстоящем повышении отпускных цен. Это связано с увеличением акцизов, ростом себестоимости и налоговой нагрузки. Ожидается, что уже в январе цены на спиртное на полках магазинов вырастут в среднем на 10-17%.

В Novabev Group, которая выпускает бренды Beluga и «Архангельская», сообщили о повышении стоимости своей продукции на 10%. «КВК Групп», известная коньяком «Коктебель» и водкой Medoff, планирует увеличить цены в среднем на 15-17%. Алкогольная сибирская группа (АСГ), производитель водки «Пять озер» и Sea Witch, намерена поднять цены на свой водочный ассортимент на 13%, а на всю остальную продукцию — на 12%.

ГК «Руст», выпускающая бренды «Русский стандарт» и «Зеленая марка», а также группа Ladoga, производящая «Царскую» и «Крутояр», тоже уведомили о повышении цен, но конкретные цифры пока не называются.

