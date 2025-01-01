Пермское УФАС инициировало разбирательство в отношении МТС В службе выявили нарушения в рекламной кампании сотового оператора Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) начало проверку в отношении ПАО «МТС». Основанием для этого послужила жалоба жителя Перми, который обнаружил рекламу компании по ул. Пушкина, 6.

В рекламном объявлении предлагались услуги, однако при попытке воспользоваться ими заявитель столкнулся с тем, что условия, указанные в листовке, не соответствуют действительности. Оказалось, что акция распространяется только на новых клиентов, о чём в рекламе не было упомянуто.

К жалобе были приложены фотографии, подтверждающие факт размещения рекламы и способ её распространения.

Согласно законодательству, реклама не должна содержать неполную или искажённую информацию о товаре, его условиях приобретения или использования, так как это может ввести потребителей в заблуждение.

На основании жалобы Пермское УФАС возбудило дело против ПАО «МТС» по признакам нарушения Закона о рекламе. Если нарушение будет доказано, компании грозит административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.

