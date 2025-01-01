В Перми на маршруты вышли украшенные к Новому году трамваи Они будут курсировать до середины января Поделиться Твитнуть

В понедельник, 15 декабря, в Перми на линию вышли трамваи, украшенные к Новому году гирляндами. Об этом сообщается в telegram-канале «Пермский транспорт».

По данным департамента транспорта, все празднично оформленные вагоны будут курсировать по разным маршрутам до середины января. В ведомстве надеются, что как можно больше жителей и гостей города смогут прокатиться на украшенном транспорте и почувствовать атмосферу праздника.

Помимо трамваев, светящимися гирляндами украшены и экспонаты музея электротранспорта (ул. Уральская, 108а) — трамвай и троллейбус. «Вечером и в тёмное время суток они создают особую, сказочную атмосферу», — добавили в ведомстве.

Напомним, украшение городского транспорта к Новому году стало традицией для Перми — в этом году вагоны вышли в рейсы в праздничном убранстве уже седьмой раз. Акция проводится с 2019 года.

