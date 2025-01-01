Около 30% жителей Прикамья готовы снизить зарплатные ожидания ради трудоустройства Наибольшую готовность к финансовым уступкам проявляют молодые люди Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам опроса hh.ru, проведенного в четвёртом квартале 2025 года, 30% жителей Пермского края готовы снизить свои зарплатные ожидания ради обеспечения стабильного трудоустройства или сохранения текущей работы. Почти половина участников (49%) не рассматривают такой вариант, а 21% затруднились с ответом.

Наибольшую готовность к финансовым уступкам проявляют молодые люди. Среди соискателей до 18 лет 46% готовы пересмотреть свои зарплатные ожидания ради трудоустройства. В возрастной группе 18-24 лет этот показатель составляет 30%.

Представители старшего поколения также проявляют гибкость в финансовом вопросе. В возрастной категории 55 лет и старше 36% опрошенных готовы изменить свои зарплатные требования. Для этой группы на первый план выходит стабильность выплат, отсутствие задержек и наличие социального пакета, что делает их более склонными к компромиссам ради надежной и устойчивой работы. Среди респондентов 25-34 лет готовность к пересмотру зарплатных ожиданий выразили 26%, в группе 35-44 лет — 25%, а в возрастной категории 45-54 лет — 28%.





