С улиц Перми за день вывезли около 7,5 тысячи кубометров снега Глава города рассказал о работе подрядчиков во время снегопада

Константин Долгановский

В ночь на 15 декабря на улицы Перми вышли подрядчики для уборки снега. Наиболее интенсивно уборка ведётся в ночное время, чтобы минимизировать помехи для передвижения транспорта. Об этом рассказал мэр Эдуард Соснин, который накануне лично проинспектировал качество работы подрядных организаций в различных частях города.

По словам градоначальника, за минувшую неделю и выходные дни выпало существенное количество снега. Подрядчики заверили, что работы выполняются в соответствии с графиком, и при усилении снегопада будет увеличено количество техники и персонала. Только за воскресенье из городской черты было вывезено примерно 7,5 тыс. кубометров снежной массы.

Глава города обратился к пермякам и попросил сообщать о проблемных местах, где скапливается много снега.

