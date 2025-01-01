Перепад температур на неделе в Пермском крае может составить 35 градусов Также ожидаются обильные осадки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Третья неделя декабря в Пермском крае будет характеризоваться значительными температурными колебаниями и обильными осадками. В течение недели температура воздуха будет варьироваться от 0° до -35°, а объем осадков превысит норму. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Так, в понедельник и вторник погоду будет определять циклон, который пришел с юго-запада в воскресенье и принёс умеренные и сильные снегопады. В течение дня температура будет постепенно снижаться, к вечеру достигая -10…-12° в Перми и -10…-15° в крае. Снегопады продолжатся, но будут менее интенсивными, чем ночью, и принесут около 1-3 мм осадков. Северный и северо-западный ветер будет дуть с порывами до 10 м/с. К утру вторника центр циклона переместится в Западную Сибирь, и Пермский край окажется в арктической воздушной массе. Осадки прекратятся, а днём возможны небольшие прояснения. Температура заметно понизится: утром будет -15…-20°, на востоке края до -24°, в Перми -15…-17°. В течение дня похолодание усилится и достигнет максимума поздним вечером — в Перми температура может опуститься до -20° и ниже, а по краю до -20…-25°, в низинах до -27°.

К утру среды начнёт теплеть, так как холодный воздух будет вытеснен гребнем повышенного давления, который сместится за Урал. Пермский край окажется под влиянием фронтальной зоны, разделяющей тепло на большей части ЕТР и холод над Полярным Уралом и севером Западной Сибири. Ожидается лёгкий снег (1-3 мм осадков) в западной и южной частях края и в Перми. На юго-западе края температура поднимется до -10°, а в Перми до -13…-15°. Однако к вечеру холодный воздух снова охватит всю территорию края. Будет ясно, и морозы усилятся: в Перми до -21…-23°, на севере края до -25…-29°, на юге края около -20°. Пик похолодания ожидается поздним вечером в среду и в первой половине ночи на четверг.

В четверг с северо-запада придёт активный циклон, приносящий сильный снегопад с порывами ветра до 12 м/с и резкое потепление. К вечеру в Перми температура может подняться до -7…-9°, а по юго-западу края до 0…-2°. Сильный снегопад в Перми ожидается во второй половине дня.

Пик потепления в Пермском крае ожидается к утру пятницы — на большей части края будет 0…-2°, а на юго-западе может быть даже до +1°. Однако до северо-востока тепло не дойдёт — здесь температура будет около -10°. Осадки будут продолжаться по всей территории края, особенно на севере и востоке. Во второй половине дня, когда циклон начнет отходить за Урал, ожидается резкое похолодание из-за вторжения арктической воздушной массы с Полярного Урала. Точный маршрут вторжения пока неизвестен, поэтому прогнозы похолодания имеют высокую степень неопределенности. Наиболее вероятно, что сильные морозы наступят на севере и востоке края (-30…-35°), а в Перми может быть около -25°. Пик похолодания ожидается утром в субботу.

В конце недели ожидается выход ещё одного циклона с северо-запада, который принесёт резкое потепление до 0…-5° и сильный снег.

