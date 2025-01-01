Пермячка 55 лет прожила без паспорта и свидетельства о рождении Поделиться Твитнуть

фото предоставлено аппаратом Уполномоченного по правам человека в Пермском крае

Жительница Перми, которая прожила без паспорта и свидетельства о рождении всю свою жизнь, наконец получила необходимый документ в возрасте 55 лет. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

Женщина обратилась к омбудсмену, рассказав, что её мама не позаботилась о получении документов в детстве. Она не посещала детский сад, до 18 лет жила в Казани, а затем переехала в Пермь. Из-за отсутствия свидетельства о рождении она не могла получить паспорт и была юридически «невидимой» для государства. Это означало, что она не могла пользоваться социальными и медицинскими услугами.

Аппарат уполномоченного по правам человека активно поддерживал женщину в её борьбе за получение документа. Ей помогали с оформлением бумаг и представляли её интересы в суде. В итоге суд признал её право на получение свидетельства о рождении, доказав факт её рождения. По словам Игоря Сапко, когда женщина услышала это решение, она не смогла сдержать слёз.

