В Пермском крае сгорел садовый дом Пострадала женщина

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Добрянке (Пермский край) на ул. Цветочная загорелся садовый дом. Сообщение о происшествии поступило 14 декабря в 01:26. На место отправились 17 спасателей и четыре единицы техники.

Прибывшие пожарные выяснили, что огонь охватил весь жилой дом и надворные постройки. Погибших нет, одна женщина получила травмы. Трое жильцов самостоятельно покинули здание до прибытия спасателей.

Пожар был локализован в 02:00 и полностью потушен к 02:15. Площадь возгорания составила 120 кв. м. Причины пожара выясняются дознавателями МЧС России.

