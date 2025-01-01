На улице Инженерной в Перми расселили аварийный дом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Расселение аварийного дома по ул. Инженерной, 14 в Мотовилихинском районе Перми завершено, сообщили в пресс-службе мэрии.

В здании находилось 33 квартиры общей площадью 762,8 кв. м, где проживали 73 человека. В зависимости от формы собственности, все жильцы получили денежную компенсацию или новое жильё.

Программа расселения аварийного жилья реализуется в рамках региональных и муниципальных проектов. С этого года она включена в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», который заменил проект «Жильё и городская среда» и действует с 2025 года по решению президента РФ.

Администрация напоминает, что в управлении жилищных отношений по адресу ул. Максима Горького, 18 жители Перми могут получить консультацию по вопросам расселения и узнать подробности о порядке получения компенсации. Консультации проводятся по телефонам: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59. Заявление на получение компенсации или предоставление жилья можно подать лично в управлении. График работы: понедельник — четверг с 09:00 до 18:00 и пятница с 09:00 до 17:00.

