Пермская «Парма» обыграла «Локомотив-Кубань» Матч Единой лиги ВТБ прошёл в Перми

Фото: Unsplash

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ 14 декабря пермский клуб «Парма» одержал победу над командой «Локомотив-Кубань» из Краснодара.

Встреча, состоявшаяся в Перми, завершилась со счётом 93:85 в пользу хозяев (27:24, 27:16, 14:22, 25:23). Самым результативным игроком «Пармы» стал Террелл Картер, набравший 23 очка. На его счету также шесть подборов и две передачи. Отличился и Джейлен Адамс — он набрал 18 очков, имеет пять подборов, шесть передач и два перехвата. У Александра Шашкова — 15 очков и шесть подборов, у Брендана Адамса — 13 очков, два подбора и пять передач.

У «Локомотива» лучшим бомбардиром оказался Джеремайя Мартин, заработавший 18 очков.

«Парма», на счету которой девять побед и шесть поражений, занимает шестое место в турнирной таблице. «Локомотив» с десятью победами и пятью поражениями находится на третьей строчке.

