В Перми за 48 млн рублей продаётся гостиничный комплекс Ежемесячный валовый доход бизнеса составляет 700 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото с сайта "Авито"

В Дзержинском районе Перми по ул. Сельской, 2 продаётся гостиничный комплекс «Мельник». Объявление появилось на сайте «Авито».

В нём сказано, что гостиница включает в себя три помещения, и все они активно используются.

Первое двухэтажное помещение предназначено для размещения гостей отеля. Это отдельно стоящее строение из красного кирпича и газоблока с утеплителем, включающее восемь номеров, два из которых категории люкс с сауной, бассейном и гидромассажем.

Отель оснащён собственной котельной с двумя газовыми котлами, обеспечивающими бесперебойную подачу холодной и горячей воды. Имеются помещения для персонала, ресепшн для гостей и зал ожидания.

Комплекс уже имеет готовый персонал, клиентскую базу и хорошую репутацию в Перми. Ежемесячный валовый доход бизнеса составляет 700 тыс. руб.

На территории в 12 соток находятся два отдельных здания. Одно из них, площадью 272,3 кв. м, двухэтажное, с арендатором на первом этаже, второе — ангар для различных нужд.

Общая площадь комплекса — 318,3 кв. м, стоимость комплекса — 48 млн руб. (150 801 руб. за кв. м).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.