Пермячка завоевала «серебро» на Первенстве Европы по олимпийскому тхэквондо

Министерство спорта Пермского края

В воскресенье, 14 декабря, спортсменка из Пермского края завоевала серебряную медаль на Первенстве Европы по олимпийскому тхэквондо. Дана Конюхова, воспитанница клуба «Победа Каскад», провела пять поединков и одержала победы над спортсменками из Венгрии, Болгарии, Греции и Турции.

Эта медаль стала второй международной наградой Даны в этом году. В сентябре она выиграла золото на третьих Играх СНГ, которые проходили в Азербайджане.

«Поздравляю Дану и её тренера Яна Андреевича Конюхова с заслуженной победой. Желаю новых достижений и успехов на пути к спортивным вершинам», — написал в своём телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин.

