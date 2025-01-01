Девелопер получил льготный кредит на реставрацию исторического здания в Перми
Банк «Дом.рф» выделил 183 млн руб. группе компаний «Ясно Девелопмент» на восстановление здания Бактериологического института Пермского губернского земства, спроектированного архитектором Е.А. Волошиновым. Объект культурного наследия регионального значения находится в центре Перми по адресу ул. Куйбышева, 54а.
Финансирование предоставлено в рамках президентской программы льготного кредитования объектов культурного наследия, оператором которой является «Дом.рф». Эта программа действует во всех регионах России и позволяет застройщикам привлекать средства под льготную ставку в 9% для реставрации и адаптации исторических зданий под современные нужды.
Институт, построенный в начале XX века, занимался развитием медицины и бактериологии в Пермской губернии. Здесь работал Владимир Здравомыслов, основатель Пермской школы микробиологии и иммунологии. После завершения реставрационных работ здание площадью 1,6 тыс. кв. м будет переоборудовано под административные и офисные помещения.
В рамках проекта также предусмотрено строительство смежного клубного дома бизнес-класса «Аллегория», которое также финансирует банк «Дом.рф». Этот дом станет частью единого архитектурного ансамбля, гармонично сочетающего историческое наследие и современную жилую застройку.
