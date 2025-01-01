Девелопер получил льготный кредит на реставрацию исторического здания в Перми Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Банк «Дом.рф» выделил 183 млн руб. группе компаний «Ясно Девелопмент» на восстановление здания Бактериологического института Пермского губернского земства, спроектированного архитектором Е.А. Волошиновым. Объект культурного наследия регионального значения находится в центре Перми по адресу ул. Куйбышева, 54а.

Финансирование предоставлено в рамках президентской программы льготного кредитования объектов культурного наследия, оператором которой является «Дом.рф». Эта программа действует во всех регионах России и позволяет застройщикам привлекать средства под льготную ставку в 9% для реставрации и адаптации исторических зданий под современные нужды.

Институт, построенный в начале XX века, занимался развитием медицины и бактериологии в Пермской губернии. Здесь работал Владимир Здравомыслов, основатель Пермской школы микробиологии и иммунологии. После завершения реставрационных работ здание площадью 1,6 тыс. кв. м будет переоборудовано под административные и офисные помещения.

В рамках проекта также предусмотрено строительство смежного клубного дома бизнес-класса «Аллегория», которое также финансирует банк «Дом.рф». Этот дом станет частью единого архитектурного ансамбля, гармонично сочетающего историческое наследие и современную жилую застройку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.