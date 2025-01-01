Музеи Пермского края могут получить от Фонда Потанина до 10 млн рублей
Во вторник, 16 декабря, истекает срок подачи заявок на грантовый конкурс «Индустриальный эксперимент», организованный Фондом Потанина в рамках программы «Музей без границ». Учреждения, занимающиеся музейной деятельностью и сохранением культурного наследия, в том числе из Пермского края, имеют возможность получить до 10 млн руб. для реализации своих проектов, сообщили в пресс-службе Фонда.
Поддержка будет предоставлена инициативам, направленным на запуск или расширение деятельности музейных и культурных организаций, связанных с объектами индустриального наследия. Участие в конкурсе возможно только при наличии такого объекта. Это могут быть здания, построенные 40 лет назад и более, которые прямо или косвенно связаны с промышленными процессами.
Для участников конкурса проводится информационная кампания, включающая вебинары, лекции и дискуссии, которые доступны для просмотра в записи. В помощь авторам проектов разработан чек-лист, помогающий проверить соответствие заявки формальным требованиям. Приём заявок закончится в 23:59 (мск) 16 декабря.
