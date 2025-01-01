Музеи Пермского края могут получить от Фонда Потанина до 10 млн рублей Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

Во вторник, 16 декабря, истекает срок подачи заявок на грантовый конкурс «Индустриальный эксперимент», организованный Фондом Потанина в рамках программы «Музей без границ». Учреждения, занимающиеся музейной деятельностью и сохранением культурного наследия, в том числе из Пермского края, имеют возможность получить до 10 млн руб. для реализации своих проектов, сообщили в пресс-службе Фонда.

Поддержка будет предоставлена инициативам, направленным на запуск или расширение деятельности музейных и культурных организаций, связанных с объектами индустриального наследия. Участие в конкурсе возможно только при наличии такого объекта. Это могут быть здания, построенные 40 лет назад и более, которые прямо или косвенно связаны с промышленными процессами.

Для участников конкурса проводится информационная кампания, включающая вебинары, лекции и дискуссии, которые доступны для просмотра в записи. В помощь авторам проектов разработан чек-лист, помогающий проверить соответствие заявки формальным требованиям. Приём заявок закончится в 23:59 (мск) 16 декабря.

