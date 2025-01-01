В Прикамье возобновлено дело о банкротстве погибшего на СВО экс-главы округа Его рассмотрит арбитражный суд Поделиться Твитнуть

фото предоставлено думой Гонозаводского округа

Арбитражный суд Пермского края возобновил рассмотрение иска Федеральной налоговой службы (ФНС) о признании банкротом бывшего главы Горнозаводского округа Прикамья Александра Афанасьева из-за задолженности в размере 1,3 млн руб. Решение о возобновлении дела было принято после получения судом информации от его супруги Натальи Афанасьевой и письма от Министерства обороны Российской Федерации, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Александр Афанасьев занимал должность главы Горнозаводского района, а затем и округа, в течение почти десяти лет. В 2024 году Чусовской суд осудил чиновника на три года лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий. В декабре того же года Афанасьев заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на специальную военную операцию (СВО). По данным местных СМИ, он служил командиром штурмового подразделения.

В начале 2025 года Александр Афанасьев пропал без вести, а позже была официально подтверждена его гибель. 15 ноября экс-глава был похоронен в Горнозаводском округе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.