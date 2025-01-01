Перед Новым годом в Прикамье усилен контроль за вырубкой елей Поделиться Твитнуть

В преддверии новогодних праздников власти Прикамья усиливают контроль за незаконной вырубкой елей.

Администрация Перми напоминает, что за нелегальную вырубку деревьев предусмотрены административные санкции, включая штрафы. Кроме того, нарушитель обязан возместить ущерб за незаконные действия, сообщают в мэрии.

Жители Перми могут легально приобрести новогодние деревья, такие как ели, пихты и сосны. Для этого необходимо обратиться в лесничество и заключить соответствующий договор.

Подать заявление можно в следующие учреждения:

— ГКУ «Пермское лесничество» (с. Култаево, ул. Романа Кашина, 81), тел.: +7 (342) 294-80-23, 294-82-98;

— ГКУ «Закамское лесничество» (Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 119), тел.: +7 (342) 284-04-35, 284-04-42.

