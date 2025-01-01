Пермячка заняла третье место в конкурсе «Воспитатели России» Елена Казакова стала призёром в номинации «Творческий педагог – Творческие дети» Поделиться Твитнуть

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей XIII Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Среди них – Елена Казакова, воспитатель детского сада «Театр на Звезде» в Перми. Педагог заняла третье место в номинации «Творческий педагог – Творческие дети».

Елена Казакова представила проект «Мультистулии», который направлен на создание короткометражных мультфильмов на важные социальные темы с использованием цифровых технологий. Этот проект способствует развитию у детей речевых, игровых, познавательных и изобразительных навыков, а также знакомит их с визуальными и художественными образами. Это, в свою очередь, формирует у детей личностные качества и устойчивый интерес к литературе, театру и музыке.

В конкурсе приняли участие более 4000 педагогов из разных регионов страны. Они соревновались в 11 основных и одной специальной номинации, демонстрируя свой профессионализм, творческий подход и преданность профессии. Конкурс «Воспитатели России» направлен на выявление и распространение инновационных методов работы в дошкольном образовании.

