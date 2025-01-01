Комнаты в Перми подорожали на 13,5% Стоимость лота приблизилась к 1,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты федерального портала «Мир квартир» проанализировали цены на комнаты и их годовое изменение в 70 российских городах. В Перми за 12 месяцев комнаты подорожали на 13,5% и достигли цены в 1 млн 465,9 тыс. руб.

Наиболее же дорогие комнаты в стране находятся, помимо Москвы (4,7 млн руб.) и Сочи (3,5 млн руб.), в таких городах, как Казань (2,7 млн руб.), Владивосток (2,7 млн руб.) и Санкт-Петербург (2,6 млн руб.).

Наименее дорогие комнаты зафиксированы в Нижнем Тагиле — всего 574 037 руб., что в восемь раз дешевле столичных. Также недорогие комнаты в Брянске (674 834 руб.), Пензе (684 856 руб.) и Череповце (707 853 руб.).

Средняя стоимость комнаты по всей России составляет 1 494 225 руб.

В течение 2025 года в 55 из 70 городов комнаты подорожали, в 14 — подешевели, а в одном остались на прежнем уровне.

Наибольший рост цен наблюдался в Курске (+44,3%), Магнитогорске (+40,2%), Ижевске (+25,5%), Саратове (+23,7%) и Нижнем Новгороде (+23,5%).

Самое значительное снижение цен произошло в Мурманске (—9,7%), Владимире (—7%), Иванове (—5,9%), Санкт-Петербурге (—5,3%) и Пензе (—4,4%).

В целом по всем городам стоимость комнат увеличилась на 12,7%.

Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир», отметил, что рост цен на комнаты был таким же, как и в прошлом году, при этом предложение сократилось на 30%. В условиях недоступности ипотеки некоторые покупатели предпочитают приобретать объекты, соответствующие их бюджету, с перспективой последующего расширения. Комнаты, которые почти в 4,5 раза дешевле полноценной квартиры и в 3 раза дешевле студии, сохраняют стабильный спрос.

