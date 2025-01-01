Подпорную стенку на Октябрьской площади в Перми должны отремонтировать к 1 мая Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

До начала мая 2026 года в Перми планируют провести ремонт подпорной стенки на Комсомольском проспекте. Она находится на Октябрьской площади. На портале госзакупок объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте. На эти цели из бюджета выделено 148,6 млн руб. Заявки принимаются до 25 декабря. Подрядчика должны определить к 30 декабря 2025 года.

Общая длина подпорной стенки — 186 м, а её высота достигает 2,3 м. Проект должен быть согласован до середины февраля 2026 года, а ремонт закончен к 1 мая.

К участникам конкурса на выполнение данного подряда предъявляются единые требования в соответствии с ч. 1 ст. 31 ФЗ № 44. Одно из дополнительных условий — наличие у участника закупки опыта исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги. Ещё одно требование — участник должен являться членом саморегулируемой организации (СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

