В деревне под Пермью модернизировали энергетическую инфраструктуру

Олег Антонов

Пермский филиал компании «Россети Урал» завершил модернизацию энергетической инфраструктуры в д. Мартьяново, об этом сообщили в администрации Пермского муниципального округа.

В рамках модернизации были установлены две новые трансформаторные подстанции с увеличенной мощностью, что позволит подключать новые дома и бытовые приборы. Был проложен новый участок воздушной линии электропередачи, более безопасный и надёжный. Старые провода заменены на современный изолированный провод (СИП), который лучше защищён от погодных условий и случайных замыканий.

В результате модернизации улучшилось качество электроснабжения на улицах Бирюзовая, Лазурная, Бажова, Серебряная и других, отметили власти.

