Учёные из Перми доказали эффективность биодобавки для пожилых

Ученые Пермской фармакадемии и Пермского политеха исследовали биодобавку «Дахар» на основе концентрата листьев персика с ДМАЭ (веществом, укрепляющим нейронные связи). Результаты показали значительное улучшение памяти, концентрации и физической выносливости у пожилых. Об этом сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

«Дахар» — это БАД, обогащенная ДМАЭ. Листья персика способствуют нормализации обмена веществ и детоксикации.

Доклиническое исследование провели на лабораторных крысах трёх возрастов: 5 месяцев («молодые», соответствует возрасту человека 20-30 лет), 1 год 9 месяцев («пожилые», 55-60 лет) и 2 года 8 месяцев («старые», 75+ лет). «Пожилые» крысы, получавшие «Дахар» в течение месяца, показали рост исследовательского интереса в четыре раза (с 0,75 до 3 новых отверстий) и увеличение мышечной силы. У крыс, не получавших добавку, сила хватки уменьшилась.

Выводы, которые сделали учёные: во-первых, «Дахар» эффективен для пожилых людей (55-60 лет), улучшая познавательную активность и физическую выносливость. во-вторых, добавка не универсальна и не влияет на молодых и старых. В-третьих, «Дахар» помогает продлить период активной и самостоятельной жизни.

БАД «Дахар» прошла лабораторную проверку и поступила в продажу.

