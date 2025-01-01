Солистка Пермской оперы стала лауреатом вокального конкурса Анна Щербакова недавно пополнила труппу пермского театра Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермского театра оперы и балета

Солистка Пермского театра оперы и балета Анна Щербакова завоевала звание лауреата I степени на Вокальном конкурсе им. Георгия Свиридова. Она выступала в категории «Профессиональные исполнители до 35 лет» и получила специальный приз за исполнение романса «Осенью».

«Поздравляем Анну с яркой победой и желаем новых творческих высот и вдохновения на сцене Пермской оперы!» — прокомментировали новость в пресс-службе театра.

Напомним, Анна Щербакова недавно пополнила труппу Пермского театра оперы и балета. Её дебют состоялся в первой оперной премьере сезона «Вольный стрелок» в октябре.

