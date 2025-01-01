Названы самые высокооплачиваемые вакансии с посменной работой в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Есть отрасли, которые многие годы испытывают и будут испытывать дефицит кадров

Константин Долгановский

В ноябре работодатели Пермского края предлагали высокие зарплаты специалистам, предпочитающим сменный график. В условиях роста промышленного производства спрос на рабочие и строительные профессии значительно увеличился. Согласно данным «Авито Работы», в пятерку самых востребованных специальностей вошли те, которые критически важны для промышленности, строительства и логистики.

На первом месте среди высокооплачиваемых вакансий находится профессия сварщика, с предлагаемой средней зарплатой в 235 794 руб. Промышленная направленность региона делает эту профессию особенно ценной.

Второе место занимает монолитчик с зарплатой 225 тыс. руб., что свидетельствует о высокой активности в строительной отрасли.

Третью строчку рейтинга занимает слесарь с зарплатой в среднем 213 250 руб. Технические специалисты востребованы на крупных предприятиях региона.

Далее идет водитель грузового транспорта со средним предложением 157 159 руб., что подчеркивает значимость логистических услуг.

Замыкает топ-5 вакансия автоэлектрика с предлагаемой зарплатой 144 333 руб. Эта профессия востребована в автосервисах и на автопредприятиях.

Показатель средней предлагаемой зарплаты основан на средних значениях зарплатных вилок, указанных в вакансиях, и может отличаться от номинального размера зарплаты, который включает бонусы, премии и другие выплаты, отметили в «Авито».

